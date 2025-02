Gravidanza e contatti con persone sottoposte a chemio e radio terapia: ci sono pericoli?

Sono a 20+0 di gravidanza. Ho una zia che sta facendo chemioterapia e successivamente dovrà fare radioterapia per un tumore al

seno. Al momento io non ho avuto contatto diretto ma le chiedo se qualora dovessi averlo ci sarebbero rischi per il bambino? Dovrei evitare?

La seconda domanda è la seguente: quando lei non si sente bene, come ad esempio ha i vomiti, mia madre che sta

sempre con me ogni giorno, va da lei per farle la puntura e sta comunque con lei per tenerle compagnia. L’altro giorno, vedendola male e senza capelli la ha abbracciata e poi è venuta da me. In questo caso, può contaminare me e al bimbo qualche radiazione ? È bene che mia mamma quando ha contatti con lei non venga da me?

Grazie mille.