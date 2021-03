Gravidanza e cura con antibiotici

Una domanda di: Anna

Sono risultata positiva alla gardnerella ed e. Coli nelle urine. Mi hanno

prescritto Cefixoral 400 mg compresse per 5 giorni e Meclon crema per sei sere. Sono

alla 17 settimana e sono antibiotici? Non sono tossici? Non provocano danno

alla bambina?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Anna,

gli studi sull’uso in gravidanza di cefalosporine (classe di antibiotici a cui appartiene la cefixima, cefixoral) non hanno documentato un aumento dei rischi per il feto.

Gli antibiotici contenuti nella crema Meclon sono poco assorbiti dopo applicazione locale e la quantità che potrebbe passare la placenta è del tutto trascurabile. Ma questo, ne stia certa, lo sa bene il medico che le ha prescritto questi farmaci e che è a conoscenza del suo stato di gravidanza.

Cordiali saluti.

