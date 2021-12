Gravidanza e disturbi gastrointestinali: e se fosse implicato il coronavirus?

Una domanda di: Lorena

Sono all’inizio della 5 settimana di gravidanza e purtroppo ho il virus gastrointestinale che mi provoca vomito e dissenteria. Non riesco a mangiare perché sto male e non posso nemmeno prendere i farmaci essendo in gravidanza. Cerco di bere a sorsi ma ho paura di una disidratazione e conseguenze al bambino. Prendo enterogermina e biochetasi.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, chi ha fatto questa diagnosi? E quale sarebbe la terapia prescritta che non può fare? Non tema per la disidratazione, prima che succeda bisogna che lei perda almeno il 5% del suo peso, quindi ce ne vuole. Parli comunque con il suo medico dell’opportunità di effettuare il tampone: la CoVid-19 potrebbe manifestarsi anche così quindi meglio verificare. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto