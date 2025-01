Gravidanza e donazione del sangue

Una domanda di: Barbara

Ho l’appuntamento per donare il sangue tra due giorni ma stiamo cercando una gravidanza e, se non sono incinta, il ciclo dovrebbe arrivare tra circa 9 giorni. Le chiedo se donare il sangue in questa fase potrebbe creare problemi qualora fossi incinta. Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Barbara,

non vi è nessun problema a donare il sangue anche in gravidanza iniziale.

Le cautele con le gestanti donatrici di sangue vengono applicate per un rischio di anemizzazione della donna, ma questo vale dalla 20^ settimana in poi.

Quindi vada tranquillamente a fare il suo dovere di bravissima e responsabile cittadina. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto