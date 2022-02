Gravidanza e dose booster

Una domanda di: Lucy

Ho da poco scoperto di essere in attesa, sono di 6 settimane.purtroppo in questo periodo si parla tanto di covid ed io avendo già due bambini che vanno a scuola e spesso si trovano ad aver contatti con positivi mi chiedevo che pericolo corre la gravidanza avendo solo due dosi di vaccino fatta l’ultima ad aprile del 2021. Grazie in anticipo per la risposta.





Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile signora,

in relazione a quanto stabilito dall’Istituto superiore di sanità la terza dose (booster) del vaccino contro il coronavirus è raccomandata alle donne in gravidanza che si trovano nel secondo o nel terzo trimestri. Quindi dalla 13ma settimana di gravidanza in avanti effettui tranquillamente questo richiamo. Nel frattempo applichi con rigore le regole anti-contagio: distanziamento dagli estranei, no assembramenti, uso della mascherina anche all’aperto (basta la chirurgica) e della FFP2 dove necessario (per esempio, mezzi di trasporto). Per quanto riguarda la possibilità che i suoi bambini vengano contagiati e quindi portino a casa il virus esiste, tuttavia contro questa non vi è molto da fare. Le faccio i miei migliori auguri.

