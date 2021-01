Gravidanza e “glicata” oltre la soglia di rischio

Una domanda di: Martina

Sono una ragazza di 26 anni. Sono diabetica da quasi 10. Ho un

bimbo di 15 mesi e quando sono rimasta incinta avevo una glicata di 6 e la

gravidanza è andata benissimo, non è mai salita più di 6.5. Ora mi ritrovo

di nuovo incinta, ma la mia glicata è 9.9. Sono molto preoccupata.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

di sicuro l’emoglobina glicata (che si controlla per valutare se il diabete viene compensato in modo corretto) non deve superare il valore di 6.5, come lei stessa ben sa. Valori superiori a questo limite denunciano una condizione che può essere molto rischiosa per il bambino. Di certo lei è seguita da un diabetologo: si rivolga subito a lui per aggiustare il dosaggio dell’insulina che, evidentemente, non è sufficiente per mantenere la glicemia entro i livelli di normalità e quindi al di sotto della soglia oltre la quale iniziano le situazioni di pericolo. Cari saluti.

