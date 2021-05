Gravidanza e intestino disturbato da fritture e salse

Una domanda di: Claudia

Sono alla 14esima settimana di gravidanza ma ieri ho avuto un episodio di

dissenteria con bene tre scariche giallognole e dolore addominale. Premetto

che ho sempre sofferto di colon irritabile e ieri ho sgarrato un po’ con la

dieta, ho mangiato del fritto e delle salse ma non so se sia dovuto

essenzialmente a quello.

Sono preoccupata perché attualmente ho ancora un senso di tensione/fastidio

nella zona dell’utero. Secondo lei posso aver compromesso la gravidanza?



Gentile signora,

di certo non può aver compromessa la gravidanza a causa di qualche episodio di diarrea.

Con una alimentazione leggera ed equilibrata nel giro di alcuni giorni recupererà. Assuma magari dei fermenti lattici per almeno 15/20 giorni per riequilibrare la flora batterica intestinale, preziosa per aiutare l’assorbimento dei nutrienti (vitamine, amminoacidi contenuti nei cibi). Sicuramente salsine, fritti non sono il massimo per assicurarsi un’ottimale condizione fisica e questo vale non solo in gravidanza. Se poi come nel suo caso si è interessati dalla sindrome del colon irritabile bisognerebbe evitarli sempre e comunque, anche al ristorante. Comunque sia, la placenta (che è anche un filtro), difende il suo bimbo che, quindi, di sicuro non ha sofferto del suo disturbo. Posto tutto questo, la invito senz’altro a seguire con scrupolo le regole per un’alimentazione sana, facili da reperire ovunque. Lo deve a se stessa e anche al suo bimbo. Con cordialità.

