Gravidanza e lieve carenza di vitamina B12

Una domanda di: Valentina

Oggi a 35 settimane di gravidanza ho dosato per la prima volta in questa gravidanza la vitamina b12 che risulta essere bassa ( 127 in un range da

197 – 770). Io mangio di tutto ma sono sempre stata bassa di b12 ( ma comunque sempre nei limiti). Ho molta paura perché ho letto che carenze di

b12 possono provocare danni neurologici al bimbo e volevo sapere se i miei valori sono così bassi da aver causato danni. Il medico mi ha detto di

prendere neuraben 2 compresse 2 volte a settimana per 4 settimane e vedere se sale ( in passato con neuraben era salita) ma sono agitata perché il

neuraben contiene oltre la b12 anche la b1 e la b6 ad alto dosaggio e io so di non essere carente per quanto concerne queste due vitamine, anzi. Posso

comunque prendere neuraben? Posso aver recato danni al feto? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Carissima signora, non tema per i suoi livelli esigui di B12 e nemmeno per la terapia che le è stata prescritta!

Per poter provocare danni al feto, la carenza di vitamina B12 deve essere molto marcata e darebbe prima di tutto luogo ad anemia perniciosa materna. Dato che lei non è vegana, sono convinta che i suoi livelli di vitamina B12 non siano mai stati gravemente insufficienti.

È vero che la dose raccomandata giornalmente (RDA) in gravidanza è di 2,6 microgrammi/die ma è anche vero che per correggere uno stato di carenza si utilizzano dosaggi dell’ordine del milligrammo (neuraben contiene 0.5 mg di cianocobalanina).

Gli studi sugli animali (topi) hanno mostrato assenza di attività embriotossica intrinseca per la Vitamina B12 ad alto dosaggio.

Rispetto alla composizione di Neuraben, va detto che il prodotto è compatibile sia in gravidanza che in allattamento e il dosaggio raccomandato è addirittura di 1 compressa per 3 volte al giorno. Concordo con la sua prescrizione di 2 compresse alla settimana visto lo stato di carenza lieve per B12.

Anche per le vitamine B1 e B6 non ci sono rischi ad un dosaggio così elevato: per la vitamina B6 la RDA è di 1.9 mg/die in gravidanza ma sono compatibili dosaggi fino a 100 mg/die.

Per la vitamina B1 la RDA è di 1.4 mg/die ma è stata impiegata già in donne in gravidanza con crampi agli arti inferiori ad un dosaggio di 500 mg/die senza effetti collaterali sui bambini esposti.

Spero di averla rincuorata!

Cordialmente.



