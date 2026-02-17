Gravidanza e mutazioni genetiche

Una domanda di: Brunella Buongiorno, ho eseguito test di gravidanza dopo 7 giorni di ritardo. Test positivo. Tre anni fa ho avuto aborto spontaneo alla 10 settimana e forse una biochimica. Ho mutazioni genetiche quali MTHFR C677T in omozigosi, fattore XIII VAL 34 LEU in omozigosi, PAI-1 4G 5G in eterozigosi, ACE D/D in omozigosi, APO E 3e/3e omozigosi, HPA A1/A1. Sono riuscita comunque a portare a termine una gravidanza 2 anni fa assumendo folato e clexane 4.000 unità. La mia domanda è: sono considerata affetta da trombofilia o sono mutazioni lievi come mi sono sentita dire ora e che non necessito di terapia eparina, ma solo di una bella integrazione di acido folico? Grazie mille per il vostro consiglio e anche se devo scappare da questo centro e cercare uno specialista valido. Cortesi saluti.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Brunella,

penso che un integratore di acido folico e una aspirinetta pediatrica la proteggano tranquillamente da questa modestissima, sempre che vi sia, predisposizione trombotica. Tenga presente che l’uso di eparina per tutta la gravidanza non è privo di conseguenze per l’organismo e vi è qualche rischio anche sulla salute della donna. Quindi opterei per una scelta di sicurezza, come quella che ho indicato, e cercherei uno specialista che condivida il mio pensiero e l'aiuti ad affrontare in serenità questa seconda gravidanza. Con cordialità.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

