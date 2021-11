Gravidanza e perdita ematica

Una domanda di: Marta

Sono a 8 settimane.

Ieri ho avuto una perdita di sangue con un coagulo.

Durata 3 minuti massimo e poi stop.

Una settimana fa la ginecologa aveva visto un ematoma quindi sono stata a riposo per

una settimana. Prima eco a 7+3 e a parte questo ematoma il battito c’era.

Oggi 8 settimane +2. Da stamattina non ho piú nessuna nausea.

Fino a ieri ero costretta a prendere Nuperal.

La tensione al seno invece, sebbene calata, c’è ancora.

Sono un po’ preoccupata. Vorrei un consiglio, rifare l’eco?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, capisco la sua apprensione. Credo utile che lei informi la sua ginecologa della perdita ematica e della concomitante scomparsa/attenuazione dei sintomi della gravidanza. Immagino che le proporrà di effettuare un controllo ecografico a breve scadenza, così da essere rincuorata sull’andamento della sua gravidanza. Di certo non mi sembra utile che lei corra in pronto soccorso per una visita dal momento che la perdita ematica si è interrotta così presto.

Resto a disposizione se desidera, incrociamo le dita insieme e…confidiamo che tutto proceda per il meglio!

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

