Gravidanza e perdite che non si risolvono

Una domanda di: Dunia

Salve dotteressa, le scrivo ancora in merito al mio distacco amniocoriale.

Il 22/01/21 ho avuto una emorragia e coaguli sono andata al pronto soccorso

e mi hanno detto che distacco amniocoriale di 15×6 in riorganizzazione.

Oggi di nuovo perdite e coaguli sono stata da ginecologo e distacco di 23×7, che ha detto non essere preoccupanti visto che il feto continua a crescere

regolarmente. Vorrei sapere per quanto ancora possono continuare le

perdite. Quando sembra che stiano scomparendo ritornano ed è sempre un incubo per me.

Grazie ancora per il suo tempo.



Sara De Carolis Sara De Carolis Cara signora,

indubbiamente la sua gravidanza sta decorrendo con difficoltà: minacce di aborto ripetute con il disimpianto che non si risolve.

Credo che dovremo aspettarci altre perdite nel prossimo periodo, nella speranza però di raggiungere comunque una settimana che renda possibile il parto assicurando una buona qualità di vita per il bimbo.

Dire quando avverrà il parto è impossibile, ma credo si tratterà di un parto pretermine. Forza e coraggio, mi tenga aggiornata se lo desidera.