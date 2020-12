Gravidanza e perdite di sangue abbondanti come un flusso mestruale

Una domanda di: Mariarca

Salve sono incinta di 5+6. Ho delle perdite ematiche da mercoledì. Sono andata al

pronto soccorso dove mi hanno fatto una visita per poi dirmi che non si potevano sbilanciare, perché il valore delle beta era molto basso (260) e quindi era presto. Impiego ovuli di progefik mattina e sera e sto a riposo. Lunedì ripeterò la beta e farò l’ecografia ma è possibile che continui a perdere come se avessi le mestruazioni? Ci sono speranze? Grazie in anticipo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, avrei voluto risponderle prima ma non mi è stato possibile. Mi auguro che l’ecografia di lunedì vada bene e che le perdite ematiche siano terminate. Anche se è un po’ antipatico da ammettere, oltre al progesterone in ovuli e al riposo domiciliare, a quest’epoca di gravidanza non abbiamo a disposizione grandi possibilità terapeutiche: bisogna avere tanta pazienza e lasciare che la Natura faccia il suo corso.

Il dosaggio delle beta-hCG ci aiuta a capire se la gravidanza sta comunque evolvendo nonostante le perdite ematiche oppure, in caso di beta stabili o addirittura già in calo, ci si debba rassegnare a fare diagnosi di aborto interno.

Certo, se la gravidanza si interrompe così precocemente, difficilmente sarà necessario sottoporsi al raschiamento per pulire l’utero completamente e questo, pur nel dolore, è comunque un dato positivo. In caso di aborto spontaneo completo, sarà possibile riprendere subito la ricerca di una nuova gravidanza, mentre se ci si sottopone al raschiamento sarà opportuno attendere almeno un paio di cicli mestruali per dare il tempo all’utero di riprendersi dall’intervento chirurgico.

Resto a disposizione se desidera e spero di risentirla presto con buone nuove, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

