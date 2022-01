Gravidanza e perdite di sangue dopo i rapporti

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, in presenza di perdite ematiche (di qualsiasi colore) in gravidanza è prudente astenersi dai rapporti sessuali.

In caso di perdite modeste come per lei, non è necessario un controllo ostetrico urgente in pronto soccorso ma è opportuno informare il Curante della cosa ed eventualmente anticipare la visita di controllo già programmata.

Potrebbe accadere che le perdite marroncine siano dovute al collo dell’utero sede di “piaghetta” o ectropion (magari glielo hanno già segnalato in visita, in tal caso sarebbero perdite innocue dovute ad una mucosa del collo dell’utero più fragile e molto vascolarizzata in questa fase della vita fertile che risponde così alle sollecitazioni meccaniche dei rapporti e magari persino delle visite ginecologiche o ecografie interne).

In alternativa, qualora il suo ultimo Pap test fosse un lontano ricordo, si potrebbe effettuarlo nuovamente nel secondo trimestre avendo l’accortezza di utilizzare un cotton fioc al posto del cytobrusch per il prelievo di cellule endocervicale.

Infine, se non fosse “colpa” né della piaghetta, né del pap test e il reperto ecografico non mostrasse alcun segno di distacco chorion-deciduale, rimarrebbe soltanto da effettuare un tampone vaginale ed eventualmente cervicale completo per escludere uno stato di infezione/infiammazione che potrebbe essere responsabile di queste perdite lievi ma immagino ugualmente motivo di grande apprensione per lei.

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



