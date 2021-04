Gravidanza e permanente: ci sono rischi?

Una domanda di: Martina

Volevo sapere se la permanente si può fare in gravidanza? Parlo

di quella bio, senza ammoniaca e acido tiglicolico. Ci sono dei rischi

comunque?





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile signora Martina,

le sostanze utilizzate per la permanente sono scarsamente assorbite dall’organismo ed è perciò improbabile che possano causare un aumento dei rischi per il feto.

Per maggiore cautela, è consigliabile effettuare l’applicazione in un ambiente ben aerato.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto