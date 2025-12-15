Gravidanza e poca tolleranza nei confronti dell’integrazione di magnesio

Una domanda di: Maria Buon pomeriggio dottoressa, vorrei chiedere gentilmente un consiglio, faccio un breve riassunto della mia situazione: sono alla 19+4 settimana di gravidanza, alla 12+5 ho avuto un distacco di placenta, mi avevano dato come terapia da seguire 2 progeffik 200mg al giorno, magnesio (oltre al multicentrum mamma) e riposo. Per quanto riguarda il magnesio sono ormai già 3 integratori che cambio, dato che mi hanno provocato crampi addominali/diarrea e comunque forti fastidi intestinali. Nello specifico gli integratori assunti sono polase, polimag fast e mag2. Ora il ginecologo che mi segue mi ha detto di interrompere anche con il mag2 (ultimo assunto fino a pochi giorni fa) e non mi ha dato nessuna alternativa, ma rimanere troppo senza magnesio non mi fa stare molto tranquilla. Con quale tipo di magnesio potrei provare? Ho letto del magnesio bisglicinato, che sia molto digeribile... vi chiedo gentilmente un consiglio su cosa potrei assumere (e quale marca, se si può) ; considerando che molte formule di magnesio bisglicinato sono in combinazione con Vitamina b6 (ricordo che io già assumo il multicentrum mamma, il quale contiene Vitamina b6, non vorrei che poi sarebbe troppa la dose). Grazie mille davvero per le indicazioni.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

prima di tutto direi che sarebbe opportuno discutere con il Curante per meglio adattare la terapia al suo caso specifico. Poi vista la scarsa tolleranza al magnesio da parte del suo organismo, mi viene da pensare che probabilmente non è ciò di cui lei ha bisogno (l'organismo se ha bisogno di qualcosa, ne fa tesoro solitamente). Se tuttavia il Curante ritiene che sia davvero imprescindibile questo integratore per mantenere l'utero a riposo, le segnalo l'esistenza di DAV compresse, un integratore contenente magnesio, vitamina B6, vitamina D e acido alfa-lipoico.

Quanto alla preoccupazione di sovraccarico vitaminico, dato che già assume Multicentrum mamma, le direi questo: la piridossina è un normale componente della dieta, non ci sono studi in merito all'eccessivo apporto in gravidanza. I Valori Nutrizionali di Riferimento di piridossina sono di 1.9 mg/die durante la gravidanza, 2 mg/die in allattamento. Il limite superiore di assunzione per donne in gravidanza e allattamento è invece di 100 mg/die, quindi molto distante da quello cumulativo dei due integratori.

Spero di averle risposto e soprattutto che lei abbia quanto prima la conferma ecografica del riassorbimento completo del distacco.

A presto se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto