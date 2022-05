Gravidanza: è possibile che sia “indietro” di due settimane?

Una domanda di: Germana

Intanto la ringrazio per le sue risposte. Dopo 3 giorni dalla laparoscopia, dopo aver escluso che la gravidanza potesse essere nelle tube o nelle ovaie, venerdì hanno ripetuto un’eco e hanno finalmente visto “un puntino” nell’utero!! Ha il diametro di 3,5 mm e mi è stato detto che sicuramente non ero di 7 settimane (avendo calcolato dall’ultima mestruazioni il 18/03) ma di 5. Le beta salgono anche se non raddoppiano (il 2/05 erano 1300, il 3/05 erano 1500, il 4/05 erano a 1700 e il 5/05 sono arrivate a 2090. Ora mi chiedo: è possibile essere ridata di 2 settimane? I miei ultimi cicli (da quando ho cominciato a segnare l’inizio) sono stati di circa 26-30 gg. E con delle beta così c’è ancora qualche speranza ? Domani ripeterò l’ecografia. La ringrazio nuovamente in anticipo.



Elisa Valmori Elisa Valmori Salve signora, scusi se le rispondo solo oggi. Ormai avrà ripetuto l'ecografia e…chissà cosa si è scoperto della sua gravidanza "invisibile"? Le confesso che ho perso il filo con tutti questi dosaggi delle beta-hCG, anche se possiamo concludere che la sua gravidanza sta evolvendo dato che sono in aumento. E' certamente possibile essere in ritardo (e quindi ridatata mediante l'ecografia) di due settimane anche se a volte questo ritardo costituisce un presagio negativo sul fatto che la gravidanza vada avanti bene. Direi però che non conviene darsi per vinta proprio ora: questo fagiolino ci ha già fatto lo scherzo della sospetta gravidanza ectopica…chissà cos'altro ci combina ora? Conviene essere fiduciosi secondo me…che ne pensa? La saluto e resto in attesa di sue (buone si spera!) notizie, cordialmente.