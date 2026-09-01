Gravidanza: è possibile non accorgersi di essere incinta fino al 4° mese?

Una domanda di: Fabiana

Vorrei sapere se è possibile che io sia circa al 4° mese di gravidanza e non me ne sia accorta, in quanto sono stata male verso maggio (avevo nausea , stanchezza e qualche dolore) ho fatto un test ed era negativo e poi è arrivato il ciclo regolare, anche per i mesi successivi . Questo mese ho avuto dolori al basso ventre e sento come un peso dentro, con dei movimenti ogni tanto e il ciclo che solitamente è regolare ancora non è arrivato (parlo di un minimo ritardo al momento ). Potrebbe trattarsi di una gravidanza in stato avanzato? Oppure no?