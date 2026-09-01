Gravidanza: è possibile non accorgersi di essere incinta fino al 4° mese?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 01/09/2026 Aggiornato il 01/09/2026

Non succede di frequente, ma è comunque possibile ignorare di essere incinta anche per mesi: se si sospetta la gravidanza per togliersi il dubbio basta comunque una visita ginecologica con ecografia.

Una domanda di: Fabiana
Vorrei sapere se è possibile che io sia circa al 4° mese di gravidanza e non me ne sia accorta, in quanto sono stata male verso maggio (avevo nausea , stanchezza e qualche dolore) ho fatto un test ed era negativo e poi è arrivato il ciclo regolare, anche per i mesi successivi . Questo mese ho avuto dolori al basso ventre e sento come un peso dentro, con dei movimenti ogni tanto e il ciclo che solitamente è regolare ancora non è arrivato (parlo di un minimo ritardo al momento ). Potrebbe trattarsi di una gravidanza in stato avanzato? Oppure no?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
anche se è un accadimento raro, in effetti può succedere di avviare una gravidanza e non averne consapevolezza anche per mesi. Queste gravidanze cosiddette misconosciute comunque sono facilmente individuabili grazie a una visita ginecologica che comprenda anche l'ecografia. Il mio consiglio è dunque quello di rivolgersi a un ginecologo per esporgli il suo dubbio. Di più purtroppo non posso dirle, non avendo modo di visitarla. Se le fa piacere, mi tenga aggiornato. Un caro saluto.

Gravidanza: è possibile non accorgersi di essere incinta fino al 4° mese?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

rimanere incinta con ciclo irregolare Come rimanere incinta con il ciclo irregolare: come individuare l’ovulazione e cosa fare

Si può rimanere incinta con le mestruazioni? La parola all’esperta

Sullo stesso argomento

Il liquido pre-eiaculatorio può consentire il concepimento?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il liquido pre-eiaculatorio può contenere qualche spermatozoo vitale e per avviare una gravidanza ne basta uno solo.   »

EllaOne: dopo averla presa può comunque iniziare una gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il contraccettivo di emergenza è molto efficace, ma non al 100 per 100: questo significa che è possibile (anche se poco probabile) che la gravidanza inizi anche dopo averlo assunto.   »

Preliminari in piscina: si può rimanere incinta?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Non si può escludere la possibilità di iniziare una gravidanza nell'acqua di una piscina, in caso di penetrazione anche fugace.   »

Pillola contraccettiva presa correttamente e paura di essere incinta

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La pillola contraccettiva se assunta correttamente svolge in modo ottimale la sua funzione, quindi consente di avere rapporti liberi, ovvero senza l'utilizzo di metodi anticoncezionali aggiuntivi.  »

Rapporto sessuale dopo l’ovulazione: quante probabilità di essere incinta?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il concepimento può avvenire solo ed esclusivamente durante l'ovulazione, quindi, se l'ovulazione è passata e non se ne prospetta un'altra nell'arco dei successivi sette giorni, un rapporto sessuale non può determinare l'inizio di una gravidanza.   »

Le domande della settimana

Distacco e perdite dopo il transfer: ci sono speranze che la gravidanza prosegua?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Solo il trascorrere dei giorni potrà svelare se la gravidanza continuerà a evolversi oppure no: nel frattempo è una buona idea prendersi cura di sé, concedendosi quello che più piace e rilassa.   »

Risvegli frequenti in una bimba di nove mesi: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Giulia Zannoni consulente del sonno

Se il sonno notturno è caratterizzato da numerosi risvegli, a volte può aiutare a risolvere la situazione ridurre la durata dei sonnellini diurni.  »

Bimbo di 9 mesi che non sempre si gira quando viene chiamato e non gattona: come stimolarlo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Giorgio Rossi

Non tutti i bambini gattonano, ce ne sono alcuni che muovono direttamente i primi passi. E se sono concentrati su qualcosa è ovvio che non reagiscano quando vengono chiamati per nome. Nulla di questo preoccupa.   »

Pipì a letto di notte a 4 anni: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Può capitare che nel periodo di vacanza ci siano regressioni rispetto al controllo notturno della vescica, ma in genere tutto si risolve con il ritorno alla normale routine quotidiana.   »

Massaggiatore elettrico vibrante: si può usare in gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il massaggiatore elettrico è controindicato in gravidanza, perché può causare problemi anche importanti. Tuttavia, un uso occasionale per brevissimo tempo non dovrebbe provocare conseguenze.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 