Gravidanza: è possibile non accorgersi di essere incinta fino al 4° mese?

Non succede di frequente, ma è comunque possibile ignorare di essere incinta anche per mesi: se si sospetta la gravidanza per togliersi il dubbio basta comunque una visita ginecologica con ecografia.
Una domanda di: Fabiana Vorrei sapere se è possibile che io sia circa al 4° mese di gravidanza e non me ne sia accorta, in quanto sono stata male verso maggio (avevo nausea , stanchezza e qualche dolore) ho fatto un test ed era negativo e poi è arrivato il ciclo regolare, anche per i mesi successivi . Questo mese ho avuto dolori al basso ventre e sento come un peso dentro, con dei movimenti ogni tanto e il ciclo che solitamente è regolare ancora non è arrivato (parlo di un minimo ritardo al momento ). Potrebbe trattarsi di una gravidanza in stato avanzato? Oppure no?
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
anche se è un accadimento raro, in effetti può succedere di avviare una gravidanza e non averne consapevolezza anche per mesi. Queste gravidanze cosiddette misconosciute comunque sono facilmente individuabili grazie a una visita ginecologica che comprenda anche l'ecografia. Il mio consiglio è dunque quello di rivolgersi a un ginecologo per esporgli il suo dubbio. Di più purtroppo non posso dirle, non avendo modo di visitarla. Se le fa piacere, mi tenga aggiornato. Un caro saluto.
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Il concepimento può avvenire solo ed esclusivamente durante l'ovulazione, quindi, se l'ovulazione è passata e non se ne prospetta un'altra nell'arco dei successivi sette giorni, un rapporto sessuale non può determinare l'inizio di una gravidanza. »
Non tutti i bambini gattonano, ce ne sono alcuni che muovono direttamente i primi passi. E se sono concentrati su qualcosa è ovvio che non reagiscano quando vengono chiamati per nome. Nulla di questo preoccupa. »
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