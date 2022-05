Gravidanza e riduzione della lunghezza della cervice: quali rischi?

Una domanda di: Carmy

Sono a 27+1… Senza dolori, perdite o problemi di qualsiasi genere… Alla morfologica mi è stato trovato il collo a 32 mm… Così, riposo e 1 ovulo di progeffik hanno riportato la misura nella norma, oggi controllo e collo di 25mm… Riposo e 2 ovuli al giorno… Cosa rischio?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, la riduzione della lunghezza del collo dell’utero sotto i 25 mm si associa ad un rischio di parto prematuro. Il trattamento che sta facendo è corretto e continui così fino al prossimo controllo. Purtroppo non c’è altro da fare. Se prima della prossima visita dovessero presentarsi delle perdite vaginali di qualunque genere o comparissero contrazioni uterine, si faccia controllare in pronto soccorso. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto