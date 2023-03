Gravidanza e rimedio omeopatico alcolico: ci sono rischi?

Una domanda di: Federica

Le scrivo perché sono molto preoccupata (sono una donna ansiosa) di una cosa, nonostante abbia già ricevuto rassicurazioni dal mio medico omeopata, vorrei per favore un riscontro specialistico ginecologico. Sono alla sesta settimana di gravidanza e da molto prima di rimanere incinta sono in cura con un rimedio omeopatico unicista in forma liquida, da quando sono incinta assumo 3 gocce mattina e sera tutti giorni, il mio medico ha detto che il rimedio è preparato da loro con modestissima quantità di alcool e di prenderlo senza problemi. Ma sono preoccupata. Davvero non ci sono rischi per il bambino, anche se lo prendo tutti i giorni? So che aveva già risposto a una domanda simile sui fiori di Bach all’occorrenza, mi scusi se le ho fatto anche la mia, solo per sicurezza. visto l\’uso continuativo. Grazie, cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno Federica, Buongiorno Federica, non mi ha detto di quale rimedio lei faccia uso e non sarei comunque in grado di valutare se sia o meno indispensabile in gravidanza dato che nella mia formazione non ho approfondito questa disciplina. Rispetto all’alcol posso dirle questo: attualmente viene bandito completamente in gravidanza mentre un tempo si era più permissivi perché non si conosceva ancora la sindrome feto-alcolica, una sindrome che comporta sia difetti congeniti che alterazioni cognitive nel nascituro. Il divieto assoluto chiaramente riguarda l’assunzione di alcolici di tipo alimentare/ricreazionale e non invece quella legata a dei rimedi sanitari. I rimedi omeopatici per la loro gradazione alcolica potrebbero essere assimilati a dei superalcolici ma se si tratta di assumere poche gocce al giorno capisce bene che non sono paragonabili le due esposizioni all’alcol! Immagino che ad eccezione di queste gocce, lei sia ora perfettamente astemia: questa è di sicuro la decisione più saggia da prendere in dolce attesa! Condivido comunque la rassicurazione del collega omeopata e la invito a confrontarsi nuovamente con lui se la mia risposta la lasciasse insoddisfatta. Oso sperare che questa gravidanza sia per lei occasione di guarigione, in modo da non aver più bisogno di alcun tipo di cure in futuro…glielo auguro di cuore! Spero di averla rassicurata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

