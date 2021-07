Gravidanza e scomparsa improvvisa dei sintomi

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Stefania, guardi…in ostetricia possono accadere le cose più strane: può capitare che una gravidanza prosegua perfettamente anche dopo la scomparsa dei sintomi “tipici”(ogni donna ha i suoi e la stessa donna può avere sintomi differenti in più gravidanze) ma può anche essere che questa scomparsa improvvisa dei sintomi di gravidanza sia correlata ad un calo ormonale e quindi purtroppo di cattivo auspicio. Qualora le perdite ematiche da scarse e di colore marrone dovessero invece diventare cospicue (come una mestruazione per intenderci) e rosso vivo, saremmo autorizzati a porre diagnosi di minaccia d’aborto.

Immagino che lei abbia in programma un controllo ecografico a breve, così da avere la conferma che tutto proceda per il meglio.

Fino ad allora la invito ad avere fiducia che la natura stia operando quella magia o miracolo che ogni figlio che viene al mondo rappresenta.

Spero di averla aiutata. Cordialmente.

