Gravidanza e sintomi che potrebbero essere dovuti all’impiego di farmaci

Una domanda di: Marta

Ho scoperto da esami specifici di avere il fattore II e Mthfr In mutazione in eterozigote e per questo mi è stata prescritta una terapia di EBPM (Ghemaxan) 1 al g per tutta la gravidanza, più deltacortene 12,5 mg al giorno. Tuttavia da quando ho iniziato questa cura sto male, stomaco molto gonfio, tachicardia, bruciore alla gola e forte acidità perenne. Quanto è attribuibile ai farmaci? Non è forse troppo pesante come cura? Non mi sento affatto bene.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Marta, la risposta al suo quesito richiede una valutazione clinica, che non posso fornire. I sintomi da lei elencati sono tra gli effetti collaterali più comuni delle terapie con farmaci cortisonici. E' pertanto possibile che siano associati all'assunzione di prednisone (Deltacortene). Come anticipato solo il suo medico può valutare qual è la causa dei sintomi ed eventualmente modificare la terapia. Le consiglio quindi di rivolgersi a lui per discutere al più presto del suo malessere che, in efeftti, potrebbe essere in relazione con la cura che sta effettuando. Cordiali saluti.