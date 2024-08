Gravidanza e stipsi: quali lassativi usare?

Una domanda di: Anita

Sono alla settimana 8^ settimana di gravidanza, con un distacco amniocoriale asintomatico riscontrato all’ecografia per cui sto osservando parziale

riposo. A parte nausea e stanchezza, il sintomo più fastidioso è senza dubbio la stipsi, di cui soffrivo già prima e che sta diventando piuttosto pesante: mi

sono uscite anche le emorroidi, per cui sto applicando Preparazione H (non posso mettere altro?).

Volevo chiedere gentilmente consigli per un lassativo utilizzabile in gravidanza, in farmacia mi hanno proposto “Movicol bambini” ma non so se sia

indicato.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Il macrogol (principio attivo contenuto nel Movicol) è considerato uno dei farmaci lassativi di prima scelta in gravidanza.

Si tratta di un farmaco con un assorbimento dal tratto gastrointestinale trascurabile che agisce aumentando il volume delle feci e rendendole più soffici.

Il trattamento delle emorroidi in gravidanza si basa sull’applicazione locale di creme contenenti l’anestetico locale lidocaina.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

