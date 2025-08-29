Gravidanza e tampone ancora positivo all’ ureaplasma

A cura di Francesco De Seta - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 29/08/2025 Aggiornato il 29/08/2025

Non è ancora chiaro se la presenza di ureaplasma esponga a rischi durante la gravidanza, tuttavia nel caso in cui persista va valutata l'opportunità di una cura con antibiotici per via orale.

Una domanda di: Giovanna
Salve sono a 17+2 settimane di gravidanza e nel primo trimestre durante gli esami di routine ho scoperto di essere positiva all'ureaplasma spp con carica batterica superiore a 10.000. Così mi è stata prescritta una cura di ovuli clindax e probiotici post cura, dopo 4 settimane ho ripetuto il tampone e risulta ancora positivo con la stessa carica batterica, sono molto preoccupata. Aspetto una bimba e vorrei sapere che cura fare per debellare del tutto il batterio e che complicazioni ci possono essere per la mia piccola: c’è rischio elevato? Grazie mille per l’attenzione aspetto una vostra risposta.

Francesco De Seta
Francesco De Seta

Gentile signora,
il problema dell'ureaplasma è un problema aperto, e il rischio a cui espone non è ancora ben chiaro. Tuttavia nel suo caso avendo tale esito positivo persistente, la soluzione potrebbe essere rappresnetata dall'assunzione di un antibiotico orale come la claritromicina. Questa ovviamente è la mia opinione, espressa peraltro da remoto. Sicuramente un confronto col suo curante sarà fondamentale per capire come proseguire. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Profilassi anti D e test di Coombs indiretto positivo: va bene?

25/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Un test di Coombs indiretto che risulta positivo dopo la somministrazione di immunoglobuline anti D, esprime che la profilassi ha funzionato e che il bambino è protetto.   »

Bimbo di sei mesi con la testa un po’ più piccola della media

25/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Stefano Geraci

Se a una circonferenza cranica inferiore alla media non si associa alcun segnale preoccupante e, in più, la testina cresce a un ritmo regolare, si può pensare che si tratti non già di un'anomalia, ma di una caratteristica ereditaria.   »

Aborto spontaneo: dopo quanto si può cercare un’altra gravidanza?

18/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo.  »

Mamma bianca con occhi chiari, papà nero con occhi scuri: che occhi avrà il bambino?

11/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Faustina Lalatta

Una coppia formata da un genitore con gli occhi scuri e da un genitore con gli occhi chiari avrà molto più facilmente un bambino con occhi scuri. A meno che gli ascendenti del primo genitore non abbiano occhi chiari, eventualità che per le persone di pelle scura è davvero rara.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 