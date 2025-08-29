Gravidanza e tampone ancora positivo all’ ureaplasma

Una domanda di: Giovanna Salve sono a 17+2 settimane di gravidanza e nel primo trimestre durante gli esami di routine ho scoperto di essere positiva all'ureaplasma spp con carica batterica superiore a 10.000. Così mi è stata prescritta una cura di ovuli clindax e probiotici post cura, dopo 4 settimane ho ripetuto il tampone e risulta ancora positivo con la stessa carica batterica, sono molto preoccupata. Aspetto una bimba e vorrei sapere che cura fare per debellare del tutto il batterio e che complicazioni ci possono essere per la mia piccola: c’è rischio elevato? Grazie mille per l’attenzione aspetto una vostra risposta.



Francesco De Seta Francesco De Seta

Gentile signora,

il problema dell'ureaplasma è un problema aperto, e il rischio a cui espone non è ancora ben chiaro. Tuttavia nel suo caso avendo tale esito positivo persistente, la soluzione potrebbe essere rappresnetata dall'assunzione di un antibiotico orale come la claritromicina. Questa ovviamente è la mia opinione, espressa peraltro da remoto. Sicuramente un confronto col suo curante sarà fondamentale per capire come proseguire. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

