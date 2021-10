Gravidanza e valore del TSH

Una domanda di: Francesca

Ho scoperto di essere in gravidanza da 1 settimana ( ora

sono alla 5a settimana), e ho ritirato gli esami del controllo della

tiroide. Sono ipotiroidea da circa 20 anni e prendo Tiche 50. Il risultato

del TSH è 4.43 valore di riferimento (0.27 – 4.2).

Mi sa dire di quanto andrebbe aumentata la dose?

Grazie.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

in gravidanza il valore del TSH non deve essere superiore a 2,5, quindi lei è ben oltre la soglia consentita. Spero potrà comprendere che non posso certo fare prescrizioni o indicare dosaggi via Internet, non è questo il compito di noi medici che rispondiamo ai dubbi attraverso un giornale. E’ lecito quindi che lei si sia posta il problema ed è più che corretto pensare che si debba aumentare la dose della levotiroxina, tuttavia sta all’endocrinolo curante stabilire di quanto per portare il valore entro la soglia desiderabile. La invito quindi a rivolgersi a lui il prima possibile per ottenere una prescrizione appropriata. Con cordialità.

