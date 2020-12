Gravidanza e valore del TSH troppo alto

Una domanda di: Giorgia

Buongiorno dottore, premetto che non ho la tiroide, sono alla settima settimana di gravidanza e ho scoperto di avere il TSH a 6.070 e ft4 (ormone tiroideo) a 7.37.

Sono valori che possono recare danni al feto? A breve ho il controllo, ma non sono tranquilla.

Grazie.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora, in effetti il valore del TSH è troppo alto. In gravidanza deve essere inferiore a 2.5, quindi c’è da aumentare il dosaggio dell’Eutirox, che sono certo lei assume in quanto non ha la tiroide e, quindi, le è indispensabile la terapia sostitutiva. Il mio consiglio è di rivolgersi subito all’endocrinologo da cui è in cura che, anche telefonicamente, potrà aggiustarle il dosaggio in attesa della visita. Comunque il bambino non è esposto a particolari rischi visto che penso lei non trascuri la sua condizione, ma si sottoponga a controlli regolari. Credo cioè che i valori che lei mi ha riferito siano subentrati di recente. Le ricordo che l’Eutirox va assunto al mattino a digiuno, dopodiché prima di fare colazione si devono far passare almeno 20 minuti. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto