Gravidanza e valori del beta-hCG

Una domanda di: Jessica

Buongiorno dottore, ho fatto un test di gravidanza il giorno 01/04/2021 che

è risultato positivo, il giorno 2 ho iniziato ad avere perdite ematiche di

colore marrone scuro, che ancora oggi giorno 07/04 sono presenti.

Il giorno 3/04 ho fatto il dosaggio delle beta hcg in farmacia tramite

metodo capillare risultato 128.3 la farmacista mi ha detto che ero di circa

3/4 settimane. Oggi ho ripetuto le beta ma stavolta con prelievo venoso in

ospedale, il risultato mi ha lasciato perplessa perché a distanza di 4

giorni mi aspettavo un valore moltiplicato, ma il risultato è solo di 175.4.

La mia paura è che possa essere una gravidanza ectopica anche correlata alla

costante perdita ematica? Sono in attesa di visita ginecologica ma mi

tranquillizzerebbe avere un parere, grazie.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

suppongo che l’ultima mestruazione sia stata il 17 marzo e siamo alla quinta settimana (la terza di vita del suo bambino).

Le perdite ematiche non sono significative.

Il beta-hCG è stato dosato con due metodiche diverse non facilmente comparabili.

A chiarire sarà un’ecografia fra sette giorni, alla sesta settimana si vedranno embrione, battito cardiaco e tuba.

Se insorgessero dolori addominali, dovrà recarsi rapidamente in pronto soccorso, ma non credo succederà.

Aspettiamo qualche giorno, non possiamo fare altro. Mi tenga aggiornato se lo desidera, a presto.

