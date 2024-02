Gravidanza e valori dell’alfa fetoproteina altissimi

Una domanda di: Caterina

Salve, stamattina ho ricevuto i risultati del prelievo per l’alfa 1 fetoproteina.

In riferimento ai valori del centro analisi, i miei valori risultano effettivamente altissimi.

I miei valori sono 30.10, i riferimenti del centro sono <=6.05ui/lm. Fatti a 16+ 1 settimane.





Gentile signora,

i valori del dosaggio dell’alfa-feto proteina in gravidanza devono essere letti con una opportuna scala, tipica della gravidanza.

Non possono essere utilizzati i valori standard. Oggi è piuttosto insolito che venga effettuato questo dosaggio in

gravidanza, pertanto, mostri il valore al medico che lo ha prescritto, chiedendo spiegazione.

Se il valore ematico dell’alfa-feto -proteina dovesse essere definito alto le sarà certamente prescritta un’ecografia accurata per lo studio

dell’anatomia fetale.

Si faccia quindi guidare dal suo ginecologo.

Cordiali saluti.

