Gravidanza: è vero che il tono dell’umore migliora!

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 12/02/2026 Aggiornato il 12/02/2026

A volte, durante la gravidanza non vi è affatto bisogno di aumentare la dose dell'antidepressivo impiegato perché è possibile che l'umore migliori spontaneamente.

Una domanda di: Giusy
Buongiorno gentilissima, non so se si ricorda di me ma le avevo scritto ad inizio gravidanza per le mie preoccupazioni legate all’assunzione di Zoloft in gravidanza. Quando le scrissi ero alla sesta settimana mentre oggi sono alla 26esima. La gravidanza procede bene, aspetto una bimba. La volevo ringraziare per le sue parole, sono state di grande conforto. In più volevo dirle che aveva ragione, l’umore è migliorato e non c’è mai stato bisogno di aumentare il dosaggio dello Zoloft (continuo a prendere 100 mg e valutiamo con la mia psichiatra di abbassarlo un pochino). In più non assumo da mesi la camomilla con la melatonina, dormo senza bisogno di nulla e pratico regolarmente la meditazione. Mi ero ripromessa di aggiornarla e RINGRAZIARLA. Un caro saluto.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Gentile Giusy grazie per questo bellissimo aggiornamento e ringraziamento!
Il fatto è che la gravidanza è proprio una bellissima occasione per noi donne...per prenderci cura di noi e del piccolo ospite che ci abita.
Gran parte di quello che ho scoperto, lo devo alla mia esperienza diretta come mamma (sui sacri testi di ginecologia e ostetricia si imparano soprattutto le complicanze...beata ignoranza!) ma devo ringraziare moltissimo delle bravissime ostetriche che in consultorio mi hanno proposto il corso preparto e dopo la nascita mi hanno insegnato il massaggio infantile...chissà che anche dalle sue parti sia possibile fare questo tipo di esperienza: ne vale davvero la pena!
La saluto e spero mi farà avere ancora sue notizie, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Vaccino pertosse-difterite-tetano: quando farlo in gravidanza?

11/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La vaccinazione anti pertosse-difterite-tetano va effettuata tra la 28^ settimana di gestazione e prima della 36^ settimana, in modo da dare al corpo della della donna il tempo di produrre gli anticorpi specifici che poi passeranno attraverso la placenta per proteggere il neonato.   »

Mamma con herpes: c’è il rischio che il lattante venga contagiato?

09/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

La possibilità che un'infezione da herpes venga trasmessa da mamma a bambino esiste, ma alcuni accorgimenti possono limitare questa possibilità.   »

Crisi di rabbia e urla in gravidanza: ci sono pericoli per il bambino?

09/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Arrabbiarsi e urlare può capitare anche alle donne che aspettano un bambino: fortuna vuole che il liquido amniotico attutisca i suoni provenienti dall'esterno, proteggendo il feto da quello che all'esterno produce, invece, un forte impatto acustico.   »

Inizio gravidanza e raggi X

03/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Marcello Orsi

Nelle primissime fasi della gravidanza, vige la legge del "tutto o nulla" vige anche in radiobiologia.   »

Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le ragioni per le quali ci si può trovare in presenza di amenorrea sono numerose: solo un controllo ginecologico permette di capire perché le mestruazioni non arrivano, una volta esclusa la gravidanza.   »

Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una volta appurato che le IgG, cioè gli anticorpi "memoria", sono maggiori di 2 non c'è alcun bisogno di ripetere il toxo-test ogni mese perché il risultato indica un'immunità permanente nei confronti dell'infezione.   »

Ragazzina con tosse secca e stizzosa che non passa

15/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza.   »

Incinta a 42 anni: quali rischi?

20/03/2020 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

È possibile che una gravidanza che inizia in età avanzata non vada a buon fine esclusivamente per questioni anagrafiche, ma lo è anche che tutto proceda per il meglio.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 