Gravidanza: è vero che il tono dell’umore migliora!

Una domanda di: Giusy Buongiorno gentilissima, non so se si ricorda di me ma le avevo scritto ad inizio gravidanza per le mie preoccupazioni legate all’assunzione di Zoloft in gravidanza. Quando le scrissi ero alla sesta settimana mentre oggi sono alla 26esima. La gravidanza procede bene, aspetto una bimba. La volevo ringraziare per le sue parole, sono state di grande conforto. In più volevo dirle che aveva ragione, l’umore è migliorato e non c’è mai stato bisogno di aumentare il dosaggio dello Zoloft (continuo a prendere 100 mg e valutiamo con la mia psichiatra di abbassarlo un pochino). In più non assumo da mesi la camomilla con la melatonina, dormo senza bisogno di nulla e pratico regolarmente la meditazione. Mi ero ripromessa di aggiornarla e RINGRAZIARLA. Un caro saluto.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile Giusy grazie per questo bellissimo aggiornamento e ringraziamento!

Il fatto è che la gravidanza è proprio una bellissima occasione per noi donne...per prenderci cura di noi e del piccolo ospite che ci abita.

Gran parte di quello che ho scoperto, lo devo alla mia esperienza diretta come mamma (sui sacri testi di ginecologia e ostetricia si imparano soprattutto le complicanze...beata ignoranza!) ma devo ringraziare moltissimo delle bravissime ostetriche che in consultorio mi hanno proposto il corso preparto e dopo la nascita mi hanno insegnato il massaggio infantile...chissà che anche dalle sue parti sia possibile fare questo tipo di esperienza: ne vale davvero la pena!

La saluto e spero mi farà avere ancora sue notizie, cordialmente.



