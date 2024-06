Gravidanza e vomito dopo l’assunzione dell’integratore

Una domanda di: Valentina

Stamattina di buon’ora sono andata in ospedale per esami di gravidanza alla 19^ settimana.

Al ritorno ho fatto subito colazione con susine, croissant e succo di frutta poi ho preso subito multicentrum dha. Tempo 3 minuti e ho vomitato tutto.

Secondo lei c’è un motivo particolare? Mi era capitato solo un altro episodio di vomito quando ho preso la prima volta multicentrum ma ero a

stomaco vuoto quella volta. Grazie.



Gentile signora,

generalmente il vomito compare perché i processi digestivi rallentano e lo stomaco non è in grado di tollerare quanto lo ha raggiunto. Detto questo,

per capire se c’è correlazione con l’integratore occorrerebbe che il vomito si ripetesse più o meno a ogni assunzione e non fosse un episodio occasionale. Mi sembra comunque che la sua colazione sia stata esageratamente abbondante e comunque ad un troppo alto contenuto di zuccheri: magari l’episodio di vomito è dovuto a questo, è un segnale d’allarme che le suggerisce di nutrirsi meglio, magari distribuendo meglio il cibo nell’arco delle 24 ore (i piccoli pasti sono un’opzione migliore in gravidanza). I succhi di frutta, per esempio, sono salutari se preparati con frutta fresca senza aggiunta di zuccheri e di conservanti, lo sono molto meno in caso contrario. Mi chiedo anche per quale ragione lei stia prendendo l’integratore, visto che non mi sembra che la sua alimentazione sia insufficiente: spero che le sia stato specificatamente prescritto dal ginecologo sulla base di sue precise carenze sul fronte dei sali, delle vitamine e delle proteine. In gravidanza non si devono, infatti, assumere integratori di propria iniziativa

e senza che ve ne sia una precisa indicazione, specialmente se si segue una dieta ricca. Un’alimentazione sana, varia, bilanciata, ragionevolmente calorica basta ad assicurare la salute della donna e del bambino che si sta sviluppando. Cordialmente.

