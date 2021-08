Gravidanza ed esposizione indiretta alla RMN

Una domanda di: Karol

Salve, sono alla mia prima gravidanza e a 16 settimane +1. Sono andata a casa di un’amica che non vedevo da tempo per farle la sorpresa del lieto evento. Lei mi ha aperto la porta, mi ha dato 2 baci fugaci sulle guance e accorgendosi del pancione si è allontanata immediatamente perché in mattinata (quindi 9 ore prima del nostro incontro) ha effettuato la RM alla colonna cervicale, alla colonna toracica e lombare con mezzo di contrasto.

Lei mi ha detto che è praticamente entrata con tutto il corpo nello strumento per effettuare la RM con mezzo di contrasto.

Ora sono disperata perché un contatto quando ci siamo salutate, seppur fugace, c’è stato poi immediatamente siamo uscite in terrazza e ci siamo distanziate di 7/8 mt per parlare.

Il marito che l’aveva accompagnata a fare l’esame si è avvicinato un po’

di più (a tratti) a mio marito che poi, ovviamente, è dovuto ritornare a casa in macchina con me.

Quali rischi corro? Il mio bimbo ha potuto ricevere radiazioni? Quali controlli approfonditi possono fare per verificare che il feto nn ha subito danni? Grazie infinite da una mammina preoccupatissima.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, la risonanza magnetica è un esame che può essere fatto tranquillamente in gravidanza, senza alcun problema per il bambino. E il mezzo di contrasto non è radioattivo, quindi anche qui, nessun problema. Stia assolutamente tranquilla.

