Gravidanza evolutiva o no?

Una domanda di: Carlotta Io sono in gravidanza, ultimo giorno del ciclo 10-03-2025 ma io sono convinta di aver concepito la settimana del 19-03 (facendo i test di ovulazione so quando è stato concepito). Ho effettuato le beta il 7-04-202 ed erano 2420.8, ripetute il 14-04 ed erano 24233.2, ripetute di nuovo il 28-04 ed erano 94743.3 e infine il 30-04 che erano 98226.7. Ho effettuato una visita ginecologica in cui è stata effettuata un' ecografia interna il 28-04 e l’embrione era 5 mm però mi è stato detto che non c’è battito… Mi è stato consigliato di ripetere le beta che a distanza di due giorni sono aumentate di circa 4000. Per quanto riguarda il battito mi è stata detto che appunto forse è troppo siccome l’embrione è ancora davvero tanto piccolo … Dottore cosa mi consiglia di fare? Più che altro qual è il suo parere al riguardo? Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Carlotta,

il quadro è quella di una gravidanza non evolutiva. Da quando è possibile il monitoraggio della gravidanza tramite ecografia conviene abbandonare i dosaggi delle beta perche sono fuorvianti. Se fra una settimana non si vede ancor il battito deve discutere con la sua ginecologa se attendere l'espulsione spontanea del tessuto abortivo o procedure con un raschiamento. Il vantaggio del raschiamento è che tutto è controllato sotto il profilo medico e permette l'analisi citogenetica per capire se il feto era sbilanciato, in genere per una trisomia, e quindi incompatibile con la vita. Questa è un'informazione importante per il futuro riproduttivo della paziente e anche dal punto di vista emotivo diventa più accettabile la perdita di una gravidanza che non avrebbe potuto dare un figlio sano e permette di affrontare le successive con più tranquillità. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

