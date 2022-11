Gravidanza extrauterina o no?

Una domanda di: April

Salve dottore. Sono una ragazza di 30 anni, a 19 ho avuto la prima gravidanza extrauterina ed una cisti ovarica che non è stato presa in tempo e ha creato un po’ di complicazioni a causa di un’emorragia interna, ma non c’è stato bisogno di asportare la tube di Falloppio (destra). A 25 anni la seconda gravidanza extrauterina questa volta a sinistra ed è stato necessario rimuovere la tube. A seguito negli anni sono rimasta incinta ed abortito naturalmente, non arrivo nemmeno alla 5/6 settimana. Adesso sono nuovamente in gravidanza, beta hcg che aumenta lentamente, è continuata ad aumentare nonostante l’emorragia, nonostante dopo aver espulso qualcosa che mi ha fatto pensare ad un aborto, ma il beta continua a salire e sale lentamente, nell’ecografia transvaginale non si vede nulla, penso sia un’altra gravidanza extrauterina o nella mia ignoranza non mi spiego perché il beta salga e alla 6/7 settimana non si veda ancora niente.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora, difficile commentare e anche incoraggiare. La tuba destra le ha consentito di concepire, ma non è detto che sia integra al suo interno dopo la prima gravidanza extrauterina (lo spermatozoo passa, ma non è detto che passi l'embrione che nelle tube si forma). I prossimi giorni diranno. Si faccia il controllo delle hCG ogni quattro- cinque giorni e ripeta ecografie settimanalmente. Per ora i valori delle hCG non suggeriscono altri problemi. Con cordialità.