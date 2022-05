Gravidanza extrauterina: potrebbe esserlo visto che l’embrione (ancora) non si vede?

Gentile lettrice, come più e più volte sia io sia i colleghi abbiamo spiegato, non ha senso effettuare l'ecografia prima della sesta-settima settimana di gravidanza perché l'eventualità di "non vedere nulla" non esprime che di sicuro "non ci sia nulla. Una volta effettuato il test di gravidanza sulle urine (più che sufficiente!) e riscontrato che è positivo e che, quindi, la gravidanza è iniziata non occorre precipitarsi a fare l'ecografia né a ripetere i test di gravidanza. Anche il dosaggio nel sangue delle beta-hCG ha poco senso: lei ormai è a conoscenza, grazie al test effettuato sulle urine, che la gravidanza è iniziata, basta così, per ora. Adesso è opportuno aspettare l'ecografia di controllo, che va fatta però in un'epoca congrua,quando cioè vi è la ragionevole certezza che l'embrione e il suo cuoricino possano essere visualizzati, eventualità che è davvero rara prima della sesta settima. Ne consegue che la prima visita con ecografia andrebbe fissata tra la fine della sesta e la settima settimana, perché diversamente anziché soddisfare la ragione per cui si effettuano l'una e l'altra - appurare che tutto stia procedendo per il meglio e quindi tranquillizzare - viene meno. In particolare, fatta troppo precocemente come nel suo caso, l'ecografia è destinata a creare preoccupazioni quando magari non c'è nulla di cui allarmarsi. Trovo strano anche il suo timore che la gravidanza sia extra-uterina: perché dovrebbe? Certo può accadere, ma la prova del contrario non è certo data dal fatto che l'embrione non si vede in utero in un'epoca in cui è normale che non si veda. La invito a non iniziare così la sua gravidanza, ovvero optando per una medicalizzazione spinta, perché farlo è controproducente. Si adegui invece ai tempi della natura, deceleri, si goda i singoli giorni senza ansia: è questa una buona cosa per il benessere suo e del bambino. La gravidanza è lunga, dura 40 settimane, le consiglio davvero di modificare il suo approccio, di guardare ai giorni a venire con serenità e fiducia. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.