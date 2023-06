Gravidanza extrauterina: può capitare una seconda volta?

Una domanda di: Silvia

Salve, ho scoperto di essere incinta qualche giorno fa e il giorno successivo sono stata male e ho scoperto che era una gravidanza

extrauterina. Volevo sapere, quante possibilità ci sono che mi possa succedere di nuovo? E se ci sono accorgimenti, nel prevenire una nuova

gravidanza extrauterina, grazie mille.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

la gravidanza extrauterina può avere una causa organica (malfunzionamento tubarico congenito, oppure post infiammatorio o post-chirurgico), o essere del tutto casuale, legato ad una errata “comunicazione” tra embrione e cellule tubariche. Nel primo caso ha un rischio di ripresentarsi, nel secondo si possono avere anche gravidanze successive normali. Occorre che faccia con il suo ginecologo una valutazione dei rischi, basata sull’anamnesi, su esami (per esempio la ricerca degli anticorpi anti-Chlamydia) e sull’ecografia. Accorgimenti preventivi certi non ce ne sono, nei casi di patologie tubariche accertate si può anche effettuare la salpingectomia bilaterale e la ricerca di un figlio con il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, ma questo in situazioni estreme. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto