Se l'ecografia rileva la possibilità che la gravidanza non sia in evoluzione, ma non ci sono sintomi che facciano pensare a un aborto, è opportuno ripeterla dopo alcuni giorni per avere informazioni certe su quanto sta accadendo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, il quesito che lei mi pone è molto frequente. La gravidanza ha un inizio e una sua evoluzione e l’ecografia osserva questa evoluzione. Un’ecografia precoce può definire la sede della gravidanza, la presenza o meno dell’embrione e del sacco vitellino in relazione alle settimane in cui viene effettuata. Lo strumento ecografico non consente di fare previsioni ma solo di fotografare la situazione in quel momento e solamente la ripetizione dell’esame a distanza di qualche giorno o settimana può permettere di vedere l’evoluzione di questa gravidanza e prevedere il buon esito della stessa. Le suggerisco quindi, in base al quadro ecografico che lei ha inviato, certamente di ripetere il controllo a distanza di qualche giorno, sperando che il decorso sia a noi favorevole. Mi tenga aggiornato. Cordiali saluti.

Una domanda di: Simona Buongiorno dottore, sono in un periodo un po’ di ansie, ho avuto l’ultimo ciclo 18 maggio. Il 13 luglio faccio la prima eco (vengono visualizzate due camere ) il dottore mi dice gravidanza gemellare, ma all’interno della camera non visualizza ancora nulla. Mercoledì 20 luglio torno al controllo, si visualizza solo una camera e all’interno il dottore continua a non visualizzare nulla. Mi prescrive il dosaggio dell’ormone beta-hCG da cui emerge un valore di 7352 mIU/ml. Devo ritornare a visita lunedì,lui mi ha parlato di possibile “gravidanza ferma”. E’ possibile che sia indietro rispetto ai calcoli effettuati partendo dall’ ultima mestruazione? Posso sperare ancora ? Grazie mille.

