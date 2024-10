Gravidanza gemellare con perdita di un gemello: andrà a buon fine?

La natura provvede a selezionare l'embrione adeguato da un punto di vista cromosomico, quindi la gravidanza ha ottime probabilità di andare a buon fine per l'embrione dei due che viene salvaguardato, senza che sia necessario stare a riposo (soprattutto assoluto).

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Luana, circa l’1% delle gravidanze spontanee arriva gemellare al parto, ma si stima che inizino come gravidanze gemellari da 3 a 5 gravidanze su 100. Il processo di riduzione degli embrioni da 2 a 1 è associato alla correttezza del corredo cromosomico o alla miglior o peggior placentazione che garantisce un apporto ottimale di ossigeno e nutrimento per la crescita e sviluppo dell’embrione. Faccio questa premessa per dirle che vedo come fisiologico quanto sta avvenendo e non patologico e quindi la natura ha selezionato l’embrione adeguato da un punto di vista cromosomico. Da questo punto di vista, se fosse una mia paziente, io l’avrei riassicurata e chiesto un controllo ecografico dopo una settimana. Rispetto però la posizione molto cautelativa e protettiva dei suoi curanti che chiedono riposo e supplemento di progesterone ma le ho comunicato con franchezza quale sarebbe stata la mia decisione. Nessuna restrizione dell’attività fisica. La natura fa il suo corso e la finalità è di selezionare un embrione che giunga a termine sano e con una buona qualità di salute. Cordialmente.

Una domanda di: Luana Sono incinta di 7+3 gravidanza cominciata gemellare, mercoledì al controllo era tutto ok, con la premessa che la camera del gemello si sarebbe riassorbita da sola senza creare problemi. Domenica sono cominciate perdite rosso vivo con grumi, sono andata in ps, l’altro gemello sta bene cresce e presente il battito e misura 8 mm, mi hanno messo a riposo 4 ovuli di progeefik e 1 puntura di prontogest, ad oggi le perdite si sono fermate, sono marroncine e sono a riposo assoluto, hanno evidenziato un ematoma lateralmente alla sacca del bimbo. Ci sono stati casi in cui sia andata a buon fine? Vi ringrazio.

