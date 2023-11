Gravidanza gemellare: è normale che l’utero si indurisca?

Una domanda di: Letizia

Gentilissima dottoressa Valmori, innanzitutto voglio complimentarmi con lei per le sue risposte, sempre precise e rassicuranti. Attualmente mi trovo a 15^ settimana +1 giorno di una gravidanza gemellare spontanea bicoriale e biamniotica. La scorsa settimana, durante la notte, ho avvertito un indurimento della parte bassa della pancia, in assenza di dolore. Ho tale percezione solo in posizione supina. Il giorno successivo effettuo visita di controllo, durante la quale mi viene riferito che va tutto bene, che il collo è chiuso e misura 37 mm. Prima di questo indurimento ho avuto delle perdite gialle/verdine, non accompagnate da altri sintomi, né odorose. Ho già effettuato tampone vaginale, del cui esito sono in attesa. Il Pap test eseguito 5 mesi fa risulta nella norma. Dopo questo episodio, sempre durante la notte, ne ho avuti altri due, in assenza di dolore. Non sembrano vere e proprie contrazioni, in quanto non avverto una fase di rilassamento, ma solo questo indurimento, che persiste per un po’. Sono a riposo parziale e sto assumendo magnesio. Essendo la prima gravidanza, purtroppo ogni minima cosa mi spaventa, ma al tempo stesso vorrei evitare continue indagini e visite che potrebbero a loro volta scatenare delle contrazioni. Potrebbe essere semplicemente il normale accrescimento dell’utero? Al momento ho preso solo 4 kg da inizio gravidanza, quindi la pancia non è particolarmente pronunciata. La ringrazio di cuore per la sua risposta!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Letizia, che avventura due gemelli alla prima gravidanza! Passare da zero a due figli in un colpo solo non è uno scherzo e capisco che tutto sia motivo di apprensione. Lo è per la prima gravidanza singola, figuriamoci per quella gemellare! Come medici siamo molto più contenti che sia gemellare ma bicoriale biamniotica: i bimbi si daranno meno fastidio nella crescita se ciascuno ha la sua “privacy” in termini non solo di sacco amniotico ma anche di placenta che li nutre. Detto questo, quelle che lei descrive potrebbero essere proprio delle sporadiche contrazioni uterine. Il fatto che abbia avuto delle perdite di muco di colore strano ci fa pensare che forse il tampone vaginale avrà qualcosa da dirci e quindi è certamente un bene averlo già effettuato. Non è il caso di essere allarmata dato che ha avuto questa sensazione solo in poche occasioni: se anche dovesse esserci un’infezione, siamo certamente in tempo per trattarla come merita. Forse anche il fatto di essere in terapia con magnesio sta aiutando l’utero a rimanere bello rilassato e a nutrire al meglio i suoi piccoli campioni. Lei mi chiede se questi indurimenti possano essere dovuti al normale accrescimento dell’utero: a mio avviso no. L’utero si accresce senza dare segnali particolari. A volte si tende ad attribuire all’utero dei fastidi pelvici che originano invece dall’intestino e direi che si può distinguere una contrattura uterina sia perché localizzata centralmente nel basso ventre, sia perché somiglia ai dolori del ciclo mestruale. I dolori intestinali, sebbene tipicamente intermittenti (coliche) tendono invece a spostarsi di sede e sono favoriti dalla stipsi che in gravidanza interessa tante mamme, specie se sono a riposo e se devono assumere progesterone (il magnesio di solito favorisce il transito intestinale). Se anche lei avesse notato una fatica nell’evacuazione, potrebbe valer la pena assumere dei fermenti lattici per bocca (anche sotto forma di yoghurt) in modo da regolarizzare il transito intestinale e prevenire infezioni sia a livello vaginale che urinario. Quello che mi sembra utile valorizzare, è che in gravidanza il nostro corpo parla e non possiamo fare a meno di ascoltarlo. Questo è certamente un bene: siamo aiutate a non trascurare eventuali campanelli di allarme prima che la situazione diventi troppo seria. Mi tenga aggiornata se desidera, spero di averla rincuorata e la ringrazio per l’apprezzamento che mi ha dedicato, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

