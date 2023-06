Gravidanza gemellare in 6^ settimana e piccole perdite di sangue

Una domanda di: Giulia

Sono in attesa di due gemelli alla 6^ settimana. Ho tre polipetti che mi hanno detto di lasciare perché innocui. A giorni alterni ho avuto perdite

di grumi di sangue. Sono corsa al pronto soccorso ma mi hanno detto di stare tranquilla e di continuare con la cura di progesterone. È da preoccuparsi? Grazie per la risposta.



Salve cara signora, i figli sono un dono del cielo…due gemelli sono un dono all’ennesima potenza!

Guardi…all’inizio della gravidanza (non solo gemellare, anche quella singola!) è piuttosto facile avere piccole perdite di sangue che poi non preludono per fortuna a nulla di spiacevole.

Certo, le perdite di sangue in gravidanza ci fanno sempre temere il peggio e sono motivo di ansia e anche destabilizzanti quando magari si ripresentano nel tempo.

L’importante, come le avranno detto i miei colleghi, è che siano scarse come entità e se possibile non associate a dolori pelvici.

Immagino le sia stato consigliato il progesterone per via vaginale e le siano stati sconsigliati i rapporti sessuali, in modo da mantenere l’utero a riposo il più possibile.

La presenza di piccoli polipi come anche di fibromi che aggettino nella cavità uterina può essere un fattore di rischio per questi sanguinamenti.

Le direi di aver fiducia nel fatto che i colleghi li hanno giudicati piccoli e innocui.

Ora siamo all’inizio della gravidanza, tra poco queste perdite saranno solo un lontano ricordo. Per ora le direi di focalizzarsi soprattutto sulla grandiosa novità che, ne sono certa, trasformerà la sua vita e quella del suo compagno in modo indelebile e anche inimmaginabile: diventare genitori è l’avventura più grandiosa che ci sia! Spero di averle risposto e di averla rincuorata, cordialmente.



