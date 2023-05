Gravidanza gemellare, ma l’ecografia rileva un solo embrione

Una domanda di: Ange

Salve, sono all’ottava settimana e alla prima ecografia c’erano due sacchi vitellini e due battiti, ma un solo embrione era ben visibile e di 0, 92cm. La ginecologa ha parlato di gravidanza monocorialebiamniotica, senza darmi grosse speranze. Ho il prossimo controllo tra sette giorni: chiedo quali possano essere tutte le possibili evoluzioni. So che uno dei due cuoricini potrebbe fermarsi, ma il fatto che siano omozigoti mi preoccupa enormemente anche per l’altro embrione, a oggi ben visibile. Vorrei essere preparata ad ogni evenienza. Grazie infinite.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, che situazione atipica la sua! Non credevo ci potessero essere due battiti cardiaci con un solo embrione ben visibile! Solitamentesi riesce a vedere prima l’embrione e poi il suo battito cardiaco (se presente). Nel suo caso si tratta di una gravidanza gemellare e questo rende di sicuro le cose più complicate sia dal punto di vista ecografico che emotivo. E’ vero: la gravidanza gemellare monocoriale è una bella sfida in quanto due embrioni si devono dividere (equamente si spera!) il nutrimento di un’unica placenta. Nel suo caso si tratta di gravidanza biamniotica e questo ci rincuora: il fatto che ciascun embrione abbia il suo sacco personale rende le cose leggermente meno ardue. Lei mi chiede di prepararla ad ogni evenienza e tento di esaudire la sua richiesta. Vista la disparità nelle dimensioni dei due embrioni, potrebbe darsi che uno dei due, il più piccolo, sia destinato a fermarsi e in un controllo ecografico successivo rileveremo un solo battito cardiaco. La gravidanza da gemellare iniziale proseguirà come gravidanza singola e l’embrione che si è fermato sarà riassorbito nel tempo senza compromissioni per il nascituro. In alternativa, potrebbe darsi che al prossimo controllo gli embrioni ci siano entrambi con il loro battito, con tutta probabilità uno sarà più piccolo dell’altro e questo sarà motivo di controlli ecografici ravvicinati nel tempo. Per ora credo di potermi esprimere solo in questi termini. Io sono del parere che la speranza che almeno uno dei due gemelli prosegua la sua avventura ci sia. Spero di averle risposto e di averla rincuorata. Mi tenga aggiornata. Cari saluti.

