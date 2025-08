Gravidanza gemellare, ma uno dei due embrioni non si vede

Una domanda di: Mara Ho fatto la prima ecografia a 6+1. Si è rilevata la presenza di presumibile gravidanza gemellare biamniotica. Si è evidenziata in una camera embrione con ac crl 6.30 mm con presente sacco vitellino e nell'altra ancora non è visibile polo embrionario. È possibile che prosegua gemellare?! Grazie in anticipo.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Mara,

è veramente presto per poter esprimere una diagnosi sulla possibile evoluzione della gravidanza. Certo se la seconda camera non è "abitata", cioè non vi è un embrione, credo sia poco probabile che compaia successivamente: forse è indicato eseguire una ecografia più approfondita (cosiddetta "ecografia di II livello") in Centro con esperienza specifica in gravidanze gemellari. Le consiglio di parlarne con il medico che le ha fatto l'ecografia. Spero di essere stata utile



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto