Gravidanza gemellare post miomiectomia laparotomica: proseguirà?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 24/09/2026 Aggiornato il 24/09/2026

Con controlli attenti e regolari, anche una gravidanza che si affronta dopo aver effettuato un intervento di rimozione di fibromi può arrivare a termine senza problemi. Vale anche se i bambini sono due.

Una domanda di: Elisa
Sono una donna di 36 anni con alle spalle un aborto alle prime settimane senza necessità di raschiamento (2021), una gravidanza portata a termine (con presenza di fibroma uterino intramurale posteriore passato da 2 a 6 cm durante la gravidanza) e parto naturale (2022). Dopo 18 mesi dal parto ho subito una miomiectomia laparotomica per il fibroma intramurale già presente che nel giro di pochi mesi era diventato di 12cm (2024). L’anno scorso non ho potuto ricercare gravidanze poiché mi è stato diagnosticato un cancro papillare tiroideo con metastasi linfonodali che è stato rimosso con successo a dicembre 2025 senza necessità di eseguire terapia con radio-iodio. A giugno i marcatori perfetti ci hanno fatto sperare di poter cercare una gravidanza. A luglio quindi tornata per controllo ginecologico mi è stato riscontrato un nuovo fibroma di già 6/7cm sempre intramurale posteriore quindi stessa posizione precedente. Volendo evitare altri interventi ci siamo dati un paio di mesi di tentativi e in caso di insuccesso avrei tentato terapia ormonale. Incredibilmente rimango subito incinta ad agosto (u.m. 26 Luglio) ma abbiamo appena scoperto essere una gravidanza gemellare biamniotica (in teoria) bicoriale ma ancora da definire. Sono molto spaventata di rottura dell’utero vista la cicatrice che inevitabilmente mi porto dietro dalla rimozione del fibroma di 12 cm, e la presenza di un nuovo fibroma che ad oggi si attesta di 8 cm e che sicuramente crescerà ancora. Il rischio è esistente nonostante siano passati più di 2 anni dalla miomiectomia essendo una gravidanza gemellare? Devo stare per forza a riposo o lavorare (sono impiegata) rende più possibile l’evento? Il mio ginecologo non ha mai riscontrato problematiche relative alla cicatrice uterina ma durante l’ultima ecografia sinceramente ero sotto shock dalla notizia quindi non ho pensato di chiedere una valutazione riguardo queste possibili difficoltà. Grazie mille per qualsiasi risposta,
un cordiale saluto.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Elisa,
io sarei tranquillo, se la miomectomia non ha comportato un'incisione allo spessore dell'utero, la capacità rigenerativa delle cellule è enorme e sono certo che con un monitoraggio attento clinico ed ecografico lei possa portare felicemente a termine la gravidanza.
Dal mio punto di vista è irrilevante il riposo o l'astinenza lavorativa e quindi cercherei di guardare con ottimismo a un felice decorso di questa gestazione. Cari saluti.

Gravidanza gemellare post miomiectomia laparotomica: proseguirà?

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