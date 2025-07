Gravidanza gemellare: quando è iniziata?

Una domanda di: Valentina Le scrivo perché ho un dubbio: ho avuto l'ultima mestruazione il 19 maggio.Il mio ciclo è solitamente di 24/25 giorni. Attendevo quindi la mestruazione il 12 giugno. Il 19 giugno non essendo arrivate ho eseguito un test di gravidanza che è risultato immediatamente positivo. Il 20 giugno quindi ho fatto una ecografia transavaginale nella quale si è visto il sacco vitellino. La ginecologa quindi ha confermato una gravidanza in atto di 4 settimane + 4 giorni. Ho fatto le beta ed erano a 10000 (valore massimo). Il 1 luglio ho eseguito dalla mia dottoressa un' altra ecografia … dove ho scoperto con estrema sorpresa di essere in attesa di 2 gemelli… la dottoressa ha lasciato come settimane di gravidanza le 6+ 1 dall'ultimo ciclo, aggiungendo però che l'età gestazionale ecografica di un embrione è di 6+ 4 giorni dell'altro 6+5 come se fossero stati concepiti prima dell’ ultimo ciclo…Ho avuto altri rapporti non protetti fino al 1° maggio, quindi ho questo dubbio: posso aver concepito a inizi maggio ma essendo una gravidanza gemellare magari dalla ecografia risultano più piccoli? Può esserci un errore di 3 settimane? Possono essere state false mestruazioni e in realtà il concepimento è avvenuto prima? Se sì, possono gli esperti non accorgersene? Fino a che margine di tempo l'errore è possibile ? Nel caso cosa si può fare per avere maggiore certezza? Resto in attesa di un cortese riscontro.



Gentile signora ,

devo ragionare con quanto scrive e non con dati obiettivi e questo rende difficile rispondere. Dire che l'età di due embrioni embrioni differisce di 1 giorno non significa assolutamente nulla: ogni embrione ha un suo sviluppo personale per cui uno dei due può essere un po' più piccolo ma un giorno non significa assolutamente nulla BASTA SPOSTARE LE FRECCETTA CHE PRENDE LE MISURE CHE, IN QUESTO PERIODO, UN DECIMO DI MILLIMETRO SI AGGIUNGE O SI TOGLIE ALLA MISURAZIONE FINALE SENZA NEPPURE ACCORGERSENE. Inoltre non dice se la dottoressa ha parlato di gravidanza monocoriale (anche se ì prestissimo per dirlo con sicurezza): in un solo sacco i due feti, quindi originatesi da un solo uovo ed un solo spermatozoo con divisione raddoppiata. Invece nella gravidanza bicoriale in gioco ci sono due uova con 2 spermatozoi quindi più che fare calcoli astrusi sarà la ecografia da effettuare tra la 10^ e la 11^ settimana a chiarire meglio il tutto. Ed è dopo l'11^ settimana che si fa la datazione ecografica. Dal primo ed unico controllo, così precoce, ha solo poche notizie certe: la gravidanza è in atto e i battiti ci sono ... nulloa di più. Quello che mi sento di dirle è che la gravidanza gemellare necessita di controlli più strigenti e di valutazioni estremamente specialistiche tant'è che in molti istituti di maternità esistono proprio ambulatori ad hoc dove si seguono esclusivanmente le gravidanza gemellari.



