Gravidanza gemellare: si ha diritto a un periodo di maternità in più?

Una domanda di: Jeyna

Buongiorno, parlo italiano, ma non così bene. Scrivo anche in inglese se avete colleghi che parlono inglese. Sono incinta di gemelli e sono da sola. Dopo 5 mesi obbligatori della maternità c’è una possibilita di prolungare per un altro periodo per madre signole per lo stesso stipendio di 80%. O posso prolungare ma solo per 30% di stipendio? I would like to ask if for single moms there is a possibility to prolong the maternity leave after the 5th month with the same conditions as for the 5 months period (80-90% of the salary) or even if single the prologation will be paid only for 30%? Thank you.



Paola Bernardi Locatelli Paola Bernardi Locatelli Gentile Jeyna, può avere un mese di maternità facoltativa con indennità Inps pari all’80%. Poi i mesi successivi spettanti a titolo di maternità facoltativa saranno invece indennizzati al 30%. Le ricordo però che ha anche diritto alle ore di permesso per allattamento. Cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto