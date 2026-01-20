Gravidanza: i sintomi possono comparire subito dopo il rapporto?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/01/2026 Aggiornato il 20/01/2026

In genere i sintomi della gravidanza non compaiono prima che siano trascorsi almeno una decina di giorni dal giorno del concepimento.

Una domanda di: Asia
Buongiorno dottore, ho una domanda, il giorno 14 di gennaio, il giorno dopo in cui è terminato il mio flusso mestruale, ho avuto il mio primo rapporto completo non protetto, oggi in data 19 avverto sintomi come lievi crampi e leggera stanchezza. Chiedo quindi se è possibile che io sia incinta e che siano sintomi di una gravidanza. La ringrazio.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Asia,
in seguito a un rapporto sessuale non protetto affrontato quando la coppia è fertile è possibile ovviamente dare inizio a una gravidanza, ma questo di sicuro lo sa, dico bene? Posto questo, a 5 giorni di distanza dal rapporto è realmente difficile che compaiano sintomi riconducibili a una gravidanza: affinché eventualmente se ne manifesti qualcuno devono trascorrere certamente alcuni giorni in più di questi. Lei dunque potrebbe essere incinta, ma i crampi e la stanchezza che riferisce non sono riconducibili a questa eventualità. In generale, per scoprire se una gravidanza è iniziata, è necessario fare lo specifico test di gravidanza. Diversamente il sì o il no sarebbero solo frutto di un tirare a indovinare. Cari saluti.

