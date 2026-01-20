Gravidanza: i sintomi possono comparire subito dopo il rapporto?

Una domanda di: Asia Buongiorno dottore, ho una domanda, il giorno 14 di gennaio, il giorno dopo in cui è terminato il mio flusso mestruale, ho avuto il mio primo rapporto completo non protetto, oggi in data 19 avverto sintomi come lievi crampi e leggera stanchezza. Chiedo quindi se è possibile che io sia incinta e che siano sintomi di una gravidanza. La ringrazio.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Asia,

in seguito a un rapporto sessuale non protetto affrontato quando la coppia è fertile è possibile ovviamente dare inizio a una gravidanza, ma questo di sicuro lo sa, dico bene? Posto questo, a 5 giorni di distanza dal rapporto è realmente difficile che compaiano sintomi riconducibili a una gravidanza: affinché eventualmente se ne manifesti qualcuno devono trascorrere certamente alcuni giorni in più di questi. Lei dunque potrebbe essere incinta, ma i crampi e la stanchezza che riferisce non sono riconducibili a questa eventualità. In generale, per scoprire se una gravidanza è iniziata, è necessario fare lo specifico test di gravidanza. Diversamente il sì o il no sarebbero solo frutto di un tirare a indovinare. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto