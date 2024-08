Gravidanza indietro di una settimana secondo l’ecografia: è brutto segno?

Una domanda di: Cristina

Ultimo ciclo 2 luglio. Inizialmente le mie beta crescevano tantissimo 1328 6055 16599 mentre le ultime da 16599 in tre giorni solo a 19125 quindi

cresciute di poco. Lunedì 12 sono andata in pronto soccorso per questo motivo delle beta mi hanno fatto eco e visto camera embrione e anche

battito. Ieri che dovevo essere di sette settimane ho fatto la prima visita dal ginecologo che all’inizio non trovava l’embrione era come se nascosto.

Poi è stato trovato e ha battito regolare ma mi ha detto che sono una settimana indietro. Avendo il ciclo regolare questo è possibile? O è

brutto segno? In più mi chiedo se oggi l’embrione è 5,20 mm, la settimana scorsa ovvero lunedì al pronto soccorso come hanno fatto a vederlo e a

vedere anche il battito? Questo è possibile? Ho paura che non andrà avanti per la settimana indietro e per le beta.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

le domande che rivolge a me deve rivolgerle al suo ginecologo che conosce bene la sua storia clinica e ha effettuato l’ecografia. Non mi è chiaro il

motivo per il quale lei sia andata in pronto soccorso: l’aumento più modesto delle beta non accompagnato da sanguinamento o dolori alla pancia non rende

affatto necessario andarci. In più, non ha alcun senso continuare a dosare le beta nel sangue di propria iniziativa; una volta appurato che la

gravidanza è iniziata basta così, ci si deve limitare ad attendere la prima ecografia. Se il ginecologo ha ridatato la gravidanza significa che andava

fatto, se si è vista l’attività cardiaca vuol dire che la gravidanza è in evoluzione. Lasci perdere le beta e aspetti la prossima ecografia che di

sicuro il suo ginecologo le ha già fissato, dico bene? In quell’occasione gli esponga i suoi dubbi: è un suo preciso diritto farlo.

Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

