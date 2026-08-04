Gravidanza “indietro” rispetto all’atteso: proseguirà?

Una domanda di: Deborah Ho 36 anni, sono alla terza gravidanza, ho avuto l'ultima mestruazione il 2 giugno, il 17 luglio ho fatto la prima ecografia e sono stata mandata indietro di una settimana, abbiamo visto solo camera gestazionale e sacco vitellino, il 31 luglio fatta un'altra e abbiamo visto l'embrione di 0,47 e la camera gestazionale di 1,61, ma il battito l'ha definito lento, dicendomi che sarei dovuta essere a 8 settimane + 5 giorni, ma queste misure corrispondono a 6 settimane + 3 giorni, e di avere poche speranze. I miei cicli sono di 29-30 giorni. Cose ne pensa? Proseguirà la mia gravidanza?



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Deborah,

l’unico dato che permette di affermare con certezza che la gravidanza è in evoluzione, cioè sta andando avanti, è vedere il battito del cuore fetale. Non vi è altro modo! L’unica cosa da fare è aspettare. Se fra una settimana non vi è il battito cardiaco, si potrà fare diagnosi di certezza di “aborto interno”.

Se fra una settimana si vedrà il battito cardiaco, si potrà affermare che la gravidanza sta proseguendo. Se nel frattempo dovesse avere perdite di sangue, si faccia vedere in Pronto soccorso. Purtroppo non posso dirle altro che “aspettiamo e vedremo”. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cari saluti.



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