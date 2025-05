Gravidanza iniziata con polipo endometriale: ci saranno problemi?

Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

la presenza di un polipo endometriale può compromettere l'esito dell'impianto della gravidanza. Ma non c'è che aspettare e vedere come va, come sempre bisogna fare in simili casi. Purtroppo di più non posso dirle. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cordialmente.





