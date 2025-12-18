Gravidanza interrotta, ma dal test genetico non è emerso uno sbilanciamento dell’embrione

Il test PocAdvance ha sensibilità e specificità limitate, quindi il risultato che fornisce va valutato con cautela.

Una domanda di: Francesca
Gentile dottore,
Le scrivo in merito all’ultimo messaggio inviato riguardo la camera gestazionale piccola.. Ahimè l’eco ha confermato la mia paura, non c’era battito. Ho voluto fare dei controlli, facendo POC ADVANCE su sangue, non ha rilevato nessun problema cromosomico fetale. Continuo a chiedermi quale sia il problema, se io e mio marito facendo tutti i controlli non abbiamo nulla, se il feto non aveva problematiche cromosomiche perché si è fermato? L’unica cosa che avevo era la vitamina D bassa, può essere stata questa la causa? Sono così amareggiata e scoraggiata. Non so che controlli fare, se riprovarci sperando vada bene, non so. Comunque grazie mille per la vostra disponibilità.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Francesca,
PocAdvance ha una limitata sensibilità e specificità, per cui prima di considerare la perdita di un embrione euploide, ovvero bilanciato nel suo numero di cromosomi, userei un po' di cautela. La vitamina D è del tutto irrilevante sull'esito gestazionale e quindi, a mio giudizio, il controllo della sua concentrazione nel sangue ed eventuali supplementi sono più una moda del momento che una realtà scientifica e clinica a cui far riferimento. Nella mia esperienza, la perdita di embrioni euploidi è meno del 5%, quindi non posso escluderla, ma un buon controllo ginecologico con il suo curante può rassicurarla su un buon futuro riproduttivo, anche se la perdita fosse stata, come il test sembra indicare, con embrione che aveva i numeri cromosomici corretti per proseguire nella gravidanza. La saluto con molta attenzione.

