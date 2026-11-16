Una domanda di: Flavia Salve, ho 45 anni e ho fatto diverse PMA fallite, mio marito ha detto basta e adesso ci proviamo in modo naturale, vorrei sapere se può succedere o è inutile e avere dei consigli. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora,

meno male che il marito ha detto basta soltanto alla PMA e non alla ricerca della gravidanza in assoluto. Sicuramente la questione è delicata e so di toccare un nervo scoperto. Le posso dire che non è impossibile che lei rimanga incinta alla sua età spontaneamente, diciamo che col passare degli anni sarà sempre meno probabile ma... i miracoli esistono! Le tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno il difetto di comportare uno stress non indifferente per la coppia e non sarebbe la prima a rimanere incinta spontaneamente quando si sono ormai perse le speranze e ci si mette per così dire una pietra sopra.

Uno strumento che ritengo molto utile nella ricerca della gravidanza sono i metodi di regolazione naturale della fertilità. Sono estremamente semplici e allo stesso tempo efficaci sia per ricercare che per rinviare le gravidanze, purché siano appresi da un'insegnante qualificata. Se vuole approfondire, c'è il metodo dell'ovulazione Billings, che si basa solo su osservazione del muco cervicale e sensazione a livello intimo (genitali esterni per intenderci), altrimenti il metodo sintotermico del tipo CAMEN o Roetzer che, oltre al muco e alla sensazione, tiene conto della temperatura basale al risveglio. Qui i link delle due scuole per imparare questi metodi, l'insegnamento è gratuito e alcune insegnanti (solitamente donne) lo effettuano online: www.metodobillings.it ; www.metodinaturali.it.

L'ascolto del proprio corpo è imprescindibile per noi donne e può essere fonte di informazioni davvero utili anche per i medici curanti, oltre che naturalmente per i nostri partner (che si sanno spiegare meglio certi scatti di umore altrimenti poco giustificabili…). Le ricordo di assumere l'acido folico per la prevenzione di malformazioni nel bambino, in particolare della spina bifida. Il dosaggio è di 400 microgrammi/die (se possibile lontano da tè e latticini) e va utilizzato per tutto il periodo preconcezionale e poi almeno fino al termine del primo trimestre. Mi auguro di risentirla con la bellissima notizia della sua gravidanza iniziata. Con cordialità.

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