Gravidanza non visibile all’ecografia ma le beta aumentano …

Una domanda di: Francesca Mi sembra di impazzire: 10 giorni fa pensavo mi fosse venuto il ciclo in quanto coincideva con la data ma dopo presa da qualche sospetto ho effettuato un test di gravidanza con mia sorpresa con esito positivo. Il giorno successivo effettuo la prima beta che confermerebbe la gravidanza in quanto era a 99. Mi reco dal mio ginecologo che mi effettua la prima visita e non vede nulla se non l'utero vuoto. Ripeto la beta dopo una settimana e sale a 906 , dopo altri giorni torno a ripeterla e mi ritrovo a 1600, torno dal mio ginecologo che mi effettua anche una visita interna per poter vedere se si trattasse di un exstrauterina ma ancora una volta non vede nulla ma mi manda in pronto soccorso per avere un parere e qualche occhio in più. Mi ripetono la beta che dalla mattina al pomeriggio da 1600 sale a 1800 mi fanno una visita e mi controllano più ginecologi ed escludono (al momento) una extrauterina in quanto non ho un minimo di dolori e poiché anche questa volta in ecografia non visualizzano nulla ma la beta continua a salire e io non so più cosa fare. Come è possibile?



Augusto Enrique Semprini

Cara Francesca,

il suo dilemma si risolve nelle prossime 48 ore perché i valori dovrebbero essere vicino a 3600 hCG e deve vedersi una camera gestazionale in utero. Se così non fosse la gravidanza viene definita pul, in inglese vuol dire gravidanza ad impianto ignoto e va deciso se iniziare un trattamento per spegnerla perché non è in un luogo idoneo a svilupparsi e vi sono dei pericoli che il tessuto placentare eroda nei vasi sanguigni e provochi un'emorragia. Da quanto mi dice è seguita molto bene, i colleghi credo concordino con questo punto di vista. Ci terrà informati se la prossima ecografia ristabilisce tranquillità o è l'indicazione a un intervento farmacologico per evitare che la gravidanza extrauterina possa darle problemi. Cari saluti.



